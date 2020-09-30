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30 сентября 2020, 11:49 2

На пост мэра Киева зарегистрировали уже 20 кандидатов

30 сентября 2020, 11:49 2
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Фото: из открытых источников
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Киевская городская территориальная избирательная комиссия 30 сентября зарегистрировала кандидатом на пост мэра столицы Елену Филонову, выдвинутую Киевской городской организацией партии "Разом сила".

Это следует из постановления №106, опубликованного на странице комиссии на сайте Киевского городского совета, передает RegioNews.

Известно, что Елена Филонова – блогер, ведущая программы "Ревизор красоты". Партия "Разом сила" создана общественными организациями, в том числе и движением "Авто-Евро-Сила".

Ранее Киевский горизбирком зарегистрировал на должность городского головы столицы:

  • Андрея Пальчевского,
  • Ирину Верещук,
  • Михаила Поживанова,
  • Виталия Кличко,
  • Алексея Кучеренко,
  • Егора Фирсова,
  • Сергея Притулу,
  • Диану Гранцеву,
  • Николая Томенко,
  • Сергея Гусовского,
  • Юрия Левченко,
  • Александра Омельченко,
  • Александра Попова,
  • Виктора Петрука,
  • Игоря Смешко,
  • Максима Гольдарба,
  • Сергея Шахова,
  • Андрея Ильенко,
  • Борислава Березу.

Подача документов для регистрации кандидатов завершилась 24 сентября. Не позднее пятого дня со дня получения заявления о регистрации и необходимых сопроводительных документов ТИК регистрирует или же отказывает в регистрации кандидату.

Ранее сообщалось, что на должность мэра Киева зарегистрировали уже 17 кандидатов.

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