На пост мэра Киева зарегистрировали уже 20 кандидатов

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября

Фото: из открытых источников

Это следует из постановления №106, опубликованного на странице комиссии на сайте Киевского городского совета, передает RegioNews.

Известно, что Елена Филонова – блогер, ведущая программы "Ревизор красоты". Партия "Разом сила" создана общественными организациями, в том числе и движением "Авто-Евро-Сила".

Ранее Киевский горизбирком зарегистрировал на должность городского головы столицы:

Андрея Пальчевского,

Ирину Верещук,

Михаила Поживанова,

Виталия Кличко,

Алексея Кучеренко,

Егора Фирсова,

Сергея Притулу,

Диану Гранцеву,

Николая Томенко,

Сергея Гусовского,

Юрия Левченко,

Александра Омельченко,

Александра Попова,

Виктора Петрука,

Игоря Смешко,

Максима Гольдарба,

Сергея Шахова,

Андрея Ильенко,

Борислава Березу.

Подача документов для регистрации кандидатов завершилась 24 сентября. Не позднее пятого дня со дня получения заявления о регистрации и необходимых сопроводительных документов ТИК регистрирует или же отказывает в регистрации кандидату.

Ранее сообщалось, что на должность мэра Киева зарегистрировали уже 17 кандидатов.

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