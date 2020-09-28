В Киеве прекратили незаконную деятельность компании, которая создавала онлайн-казино

Ежемесячно прибыль компании составляла свыше полмиллиона долларов

Ежемесячно прибыль компании составляла свыше полмиллиона долларов

Фото: flickr

Работники Управления противодействия киберпреступлений в городе Киеве прекратили противоправную деятельность компании, которая на заказ создавала онлайн-казино «под ключ». Минимальный пакет услуг стоил 20 тысяч долларов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Участники преступной группы создали фирму, якобы для развития вебресурсов и онлайн-игр в Украине. Вместо этого, они оказывали услуги по созданию, технической поддержки и обслуживания клиентов онлайн-казино. Среди возможностей, которые предоставляла данная организация была также и разработка игровых платформ, которые использовались для азартных игр.

Для технической поддержки вебресурсов в штате насчитывалось более 80-ти IT-специалистов.

Так, заказчик платил $20 тысяч и получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные $100 тысяч, настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечение новых пользователей.

Установлено более 20-ти онлайн-казино, разработчиками и администраторами которых является указанная компания. База пользователей их вебресурсов насчитывала около полумиллиона человек.

По предварительным данным, ежемесячный доход от противоправной деятельности составил более $500 тысяч. Сейчас деятельность их ресурсов заблокировано. Решается вопрос об объявлении подозрения всем членам преступной группировки.

Правоохранители провели обыск в офисном помещении разработчиков онлайн-казино. По результатам изъято компьютерную технику, мобильные телефоны, черновую документацию и денежные средства. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Дело квалифицировано по ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведения азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Киевщине разоблачили межрегиональную группу, которая изготовляла фальшивые документы.