В Украине выросли долги по зарплате
В лидерах по задолженности – Киев, Сумская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области
В лидерах по задолженности – Киев, Сумская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области
На 1 сентября общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3421,4 млн грн, или 100,6% по сравнению с 1 августа.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, информирует RegioNews.
В первую пятерку должников вошли следующие регионы:
Донецкая область – 722,641 млн грн
Харьковская область – 546,165 млн грн
Днепропетровская область – 460,687 млн грн
Сумская область – 344,744 млн грн
Киев – 335,335 млн грн.
Напомним, сегодня стало известно о том, что Кабмин планирует поднять зарплаты госслужащим.
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