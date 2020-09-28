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Кабмин планирует поднять зарплаты госслужащим
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28 сентября 2020, 18:39 3

В Украине выросли долги по зарплате

28 сентября 2020, 18:39 3
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В лидерах по задолженности – Киев, Сумская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области
В лидерах по задолженности – Киев, Сумская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области
Фото: Зеркало недели
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На 1 сентября общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3421,4 млн грн, или 100,6% по сравнению с 1 августа.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, информирует RegioNews.

В первую пятерку должников вошли следующие регионы:

Донецкая область – 722,641 млн грн

Харьковская область – 546,165 млн грн

Днепропетровская область – 460,687 млн грн

Сумская область – 344,744 млн грн

Киев – 335,335 млн грн.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Кабмин планирует поднять зарплаты госслужащим.

долги зарплаты Киев Донецкая область Харьковская область Сумская область Днепропетровская область
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