В Украине выросли долги по зарплате

В лидерах по задолженности – Киев, Сумская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области

В лидерах по задолженности – Киев, Сумская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области

Фото: Зеркало недели

На 1 сентября общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3421,4 млн грн, или 100,6% по сравнению с 1 августа.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, информирует RegioNews. В первую пятерку должников вошли следующие регионы: Донецкая область – 722,641 млн грн Харьковская область – 546,165 млн грн Днепропетровская область – 460,687 млн грн Сумская область – 344,744 млн грн Киев – 335,335 млн грн. Напомним, сегодня стало известно о том, что Кабмин планирует поднять зарплаты госслужащим.

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