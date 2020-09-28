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28 сентября 2020, 14:16 3

Умер бывший глава КГГА Иван Салий

28 сентября 2020, 14:16 3
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Ивану Салию було76 лет
Ивану Салию було76 лет
Фото из открытых источников
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26 сентября внезапно умер украинский политический деятель, нардеп нескольких созывов, бывший председатель Киевской городской государственной администрации Иван Салий.

Об этом изданию "Гордон" сообщил его сын Константин, сообщает RegioNews.

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Дату похорон пока не сообщают.

Справка: Салий Иван Николаевич родился 2 ноября 1943 года в селе Иржавец Ичнянского района Черниговской области в крестьянской семье.

В начале 90-х годов Салий был председателем райсовета в Подольском районе Киева, в 1992 году стал председателем Киевской горгосадминистрации, после увольнения занимался общественной работой, руководил Центром развития городов, был одним из руководителей Ассоциации городов Украины.

В 1992-1993 годах он был представителем президента в Киеве и главой КГГА. По его словам, покинул пост из-за разногласий с президентом Леонидом Кравчуком. Впоследствии дважды занимал должность заместителя председателя КГГА, был заместителем министра транспорта Украины, депутатом Верховной Рады I и III созывов.

Напомним, в Николаеве от огнестрельного ранения умер глава местной "Свободы"

Киев смерть нардеп КГГА глава
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