ОАСК взялся за гимн в столичных школах: определит, является ли противоправным такое решение

Истец просит отменить п. 1.2. этого решения

Истец просит отменить п. 1.2. этого решения

Рixabay

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле иска Киевского городского совета о признании противоправным решение об обязательном ежедневном исполнении гимна в школах столицы.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Речь идет о решении №433/9512 от 30.07.2020 года "Об обязательном исполнении Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности".

Истец просит отменить п. 1.2. этого решения, которыми рекомендуется исполнение гимна в школах с участием учащихся и учителей.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 6 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 июля стало известно, что в школах Киева ежедневно будут исполнять Гимн Украины - таким было решение Киевсовета.

7 сентября в Окружной админсуд Киева поступил иск до Киевского горсовета о признании незаконным решения ведомства о ежедневном исполнении в школах столицы Украины государственного гимна.