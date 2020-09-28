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28 сентября 2020, 17:11

ОАСК взялся за гимн в столичных школах: определит, является ли противоправным такое решение

28 сентября 2020, 17:11
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Истец просит отменить п. 1.2. этого решения
Истец просит отменить п. 1.2. этого решения
Рixabay
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Окружной административный суд Киева открыл производство в деле иска Киевского городского совета о признании противоправным решение об обязательном ежедневном исполнении гимна в школах столицы.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Речь идет о решении №433/9512 от 30.07.2020 года "Об обязательном исполнении Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности".

Истец просит отменить п. 1.2. этого решения, которыми рекомендуется исполнение гимна в школах с участием учащихся и учителей.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 6 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 июля стало известно, что в школах Киева ежедневно будут исполнять Гимн Украины - таким было решение Киевсовета.

7 сентября в Окружной админсуд Киева поступил иск до Киевского горсовета о признании незаконным решения ведомства о ежедневном исполнении в школах столицы Украины государственного гимна.

суд Киев школа гимн оаск
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