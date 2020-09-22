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22 сентября 2020, 16:57 4

Завтра в Харькове в бывшем офисе Добкина состоится конференция "Блока Кернеса – успешный Харьков"

22 сентября 2020, 16:57 4
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Фото: Униан
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В среду, 23 сентября, в Харькове "Блок Кернеса - Успешный Харьков" представит своих кандидатов на местные выборы 2020.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на KHARKIV TODAY.

Изначально планировалось, что конференция состоится 22 сентября, но потом дату перенесли.

Городская и областная конференции политической партии пройдут в историческом здании на улице Скрипника,4 в центре Харькова. Там раньше располагался офис харьковской областной организации "Партии регионов", потом офис местного "Оппозиционного блока" и приемная тогда еще депутата Верховной Рады от этой политсилы - Михаила Добкина.

Напомним, главным вопросом проведения конференции остается имя человека, которого выдвинут в мэры Харькова. В окружении Кернеса говорят, что он поправляется и готов участвовать в выборах, а также о том, что документы в ТИК подаст партия и личное участие городского головы необязательно. Однако, никаких подтверждений хорошего самочувствия Кернеса кроме слов его родственников, на сегодняшний день нет.

выборы Кернес Геннадий Харьков конференция Кандидат
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