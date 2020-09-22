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22 сентября 2020, 16:54

"Не готовлю запасной аэродром": Степанов сделал заявление об отставке в случае избрания депутатом Одесского облсовета

22 сентября 2020, 16:54
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Он не исключает возможного совмещения должностей
Он не исключает возможного совмещения должностей
Фото из открытых источников
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не намерен уходить в отставку, если будет избран на местных выборах в Одесский областной совет. Он также отметил, что не готовит себе "запасной аэродром".

Об этом он заявил в интервью lb.ua, передает RegioNews.

По его словам, в случае избрания в Одесский облсовет, он не покинет пост министра ради работы депутата. В то же время он не исключает возможного совмещения должностей.

"... депутат областного совета - это не та должность, которую нельзя совмещать с другой... Ну, посмотрим, как будет. У меня нет мыслей переходить на другую работу", - заявил Степанов и добавил, что не готовит себе "запасной аэродром".

Напомним, ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что будет баллотироваться в Одесский областной совет от партии "Слуга народа".

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, министры могут баллотироваться, но им запрещено участвовать в агитации.

выборы министр Минздрав Министерство Местные выборы
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