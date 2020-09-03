09:44  03 сентября
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 2430 новых случаев
13:14  03 сентября
Протесты в Ивано-Франковске: мэр города поддержал требования предпринимателей
15:16  03 сентября
К тушению пожаров на Харьковщине и Луганщине привлечена авиация - Аваков
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2020, 16:30 5

Госпожа мэр или госпожа мем

03 сентября 2020, 16:30 5
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Смотрите в новом выпуске "Зе! Шкварки" на канале RegioNews: Зачем кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук с зеленым зонтиком летала над стеклянным "мостом Кличко" и почему после этого пропал свет на Приорке.

Подписывайтесь на RegioNews
Смотрите также »
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
18 мая 2020
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
16 мая 2020
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
09 мая 2020
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
08 мая 2020
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
01 мая 2020
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
25 апреля 2020
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
Херсонская область: кто контролирует автовокзалы региона
Краматорск предвыборный: старые кланы в новой столице Донбасса
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »