Госпожа мэр или госпожа мем

Смотрите в новом выпуске "Зе! Шкварки" на канале RegioNews: Зачем кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук с зеленым зонтиком летала над стеклянным "мостом Кличко" и почему после этого пропал свет на Приорке.