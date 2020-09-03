Госпожа мэр или госпожа мем
Смотрите в новом выпуске "Зе! Шкварки" на канале RegioNews: Зачем кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук с зеленым зонтиком летала над стеклянным "мостом Кличко" и почему после этого пропал свет на Приорке.
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