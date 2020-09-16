Стала известна цена демонтажа поврежденного взрывом дома на Позняках

Для его сноса Киевсовет провел тендер

Для его сноса Киевсовет провел тендер

Фото: Нацполиция

14 сентября коммунальное предприятие Киевсовета "Житлоинвестбуд-УКБ" заключило соглашение с ООО "Строительная компания "ЗЖБК №1" о демонтаже дома на Позняках, который был поврежден взрывом газа в июне.

Об этом свидетельствуют данные системы "Прозорро", передает RegioNews.

Согласно тендеру, стоимость демонтажа здания составляет 14,29 млн грн.

До конца 2020 года фирма выполнит подготовку строительной площадки на осуществление мероприятий по ликвидации последствий взрыва.

Сначала изготовят каркас и усилят ним здание, затем демонтируют лифты, внутренние сантехнические сети, отопление, электроосвещение, электрооборудование, газоснабжение и собственно здание, а также выполнят земляные работы, вывезут и утилизируют мусор", - говорится в сообщении.

Заказчик пояснил свой выбор подрядчика тем, что фирма "имеет квалифицированную команду, совершенный менеджмент, применяет новейшие технологии, высококачественные материалы и конструкции".

Напомним, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на вул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.