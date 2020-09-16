Защиты ФОП: у Офиса президента проходит акция протеста предпринимателей
Они требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов
Они требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов
В Киеве под Офисом президента сотни предпринимателей устроили мирную акцию "Защити ФОП", люди выступают против ограничений бизнеса.
Как передает RegioNews об этом сообщает censor.net.
Участники акции выступают в защиту микропредпринимательства и упрощенной системы налогообложения, а также в поддержку законопроектов 3853-1, 3853-2 и 3993, которыми отменяется обязательное использование фискализированных РРО ФОПами-упрощенцами и закладывается основа для развития упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности в части привязки лимитов "упрощенки" к минимальной заработной плате.
Ранее сообщалось, что полиция усилила меры безопасности в центре Киева.
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