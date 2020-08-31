Под Верховной Радой будут протестовать "евробляхеры"

Акция состоится 2 сентября

Акция состоится 2 сентября

Фото: Буг

Участники "Автоевросилы" собираются устроить акцию протеста под Верховной Радой с требованием принятия закона, который сделает доступным растаможивание автомобилей из Европы.

Об этом "Автоевросила" сообщила на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Требуем 02 сентября 2020 года не просто включить в повестку дня на заседание Комитета финансов, налоговой и таможенной политики комплексный законопроект о доступном растаможки 3704-3706, а и проголосовать и немедленно передать в Верховную Раду для дальнейшего оперативного голосования в зале!", - говорится в сообщении.

Акция начнется в среду, 2 сентября, в 6 часов утра. В связи с этим, движение транспорта возле Верховной Рады будет ограничено.

Как известно, в настоящее время таможенные платежи являются настолько большими, что легализация подержанного авто из Европы в некоторых случаях достигает 250-650% от его таможенной стоимости. В Верховной Раде еще осенью 2019 года зарегистрировали два законопроекты о доступном растаможки авто на еврономерах. Однако их до сих пор не рассмотрели.

Требуем принять законопроект о доступном растаможки 3704 - 02 сентября 2020 года на Комитете! Сколько можно тянуть... Опубликовано Авто Евро Сила Воскресенье, 30 августа 2020 года.

Напомним, последний раз пикеты "Автоєвросили" с такими же требованиями стояли 4 июня этого года.