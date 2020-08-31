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31 августа 2020, 12:54 8

Стало известно, когда внесут в Раду проект Госбюджета на 2021 год

31 августа 2020, 12:54 8
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В парламенте надеются, что это произойдет вовремя
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Кабинет министров подаст проект государственного бюджета на 2021 год в Верховную Раду в установленный законодательством срок. Согласно закону, бюджет подадут в ВР до 15 сентября.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в ходе заседания согласительного совета.

Так, спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что чиновники должны вовремя подать госбюджет в парламент.

"К представителю правительства в Верховной Раде Украины: не забыть, что бюджет должен быть подан в ВР до 15 сентября 2020 года", - сказал глава парламента.

Мокан свою очередь заявил, что среди основных вопросов на этой сессии - проект подготовки государственного бюджета на следующий год.

"И хочу также проинформировать, что идет над этим работа. И, в установленный законодательством срок, будет подан до 15 сентября проект главного финансового документа нашего государства", - подчеркнул представитель Кабмина в Раде.

Напомним, ранее стало известно, что Рада изменит свой календарный план из-за местных выборов.

Верховная Рада парламент Кабмин правительство бюджет
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