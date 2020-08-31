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31 серпня 2020, 14:24 7

Під Верховною Радою протестуватимуть "євробляхери"

31 серпня 2020, 14:24 7
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Акція відбудеться 2 вересня
Акція відбудеться 2 вересня
Фото: Буг
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Учасники "Автоєвросили" збираються влаштувати акцію протесту під Верховною Радою з вимогою ухвалення закону, який зробить доступним розмитнення автомобілів з Європи.

Про це "Автоєвросила" повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Вимагаємо 02 вересня 2020 року не просто включити до порядку денного на засідання Комітету фінансів, податкової та митної політики комплексний законопроект про доступне розмитнення 3704-3706, а і проголосувати та негайно передати до Верховної Ради для подальшого оперативного голосування в залі!", - йдеться в повідомленні.

Акція розпочнеться у середу, 2 вересня, о 6 годині ранку. В зв'язку з цим, рух транспорту біля Верховної Ради буде обмежено.

Як відомо, нині митні платежі є настільки великими, що легалізація вживаного авто з Європи у деяких випадках сягає 250-650% від його митної вартості. У Верховній Раді ще восени 2019 року зареєстрували два законопроєкти про доступне розмитнення авто на єврономерах. Проте їх досі не розглянули.

Вимагаємо прийняти законопроект про доступне розмитнення 3704 - 02 вересня 2020 року на Комітеті! Скільки можна тягнути...

Опубліковано Авто Евро Сила Неділя, 30 серпня 2020 р.

Нагадаємо, востаннє пікети "Автоєвросили" з такими ж вимогами стояли 4 червня цього року.

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