Учебные заведения перед началом нового года проверят - Шмыгаль

Он пригрозил радикальными кадровыми решениями в случае неготовности к учебному году

Он пригрозил радикальными кадровыми решениями в случае неготовности к учебному году

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству образования провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина.

Об этом он сказал во время заседания правительства, передает RegioNews.

По его словам, проверка школ и детских садов является приоритетной задачей правительства и местной власти.

Хочу дать поручение руководителям министерства здравоохранения, министерства образования: накануне и после 1 сентября провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина", - сказал премьер.

Он отметил, что "надо четко объяснить, где какие угрозы, потому что безопасность детей, родителей и учителей – это главный приоритет в этом учебном году".

1 сентября должно быть все готово... Местные органы власти отдельно призываю. В противном случае будем принимать кадровые решения", - подчеркнул Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил Министерству здравоохранения разработать рекомендации для безопасного проведения очередных местных выборов 25 октября.