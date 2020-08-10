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10 августа 2020, 16:50 3

В Запорожье на титано-магниевом комбинате произошла утечка химикатов

10 августа 2020, 16:50 3
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Инцидент произошел 8 августа во время проведения ремонтных работ
Инцидент произошел 8 августа во время проведения ремонтных работ
Фото: Нацполиция
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В Запорожье на титано-магниевом комбинате произошла утечка химического вещества, в результате чего трое работников получили ожоги.

Об этом в Facebook сообщил бывший директор завода Владимир Сивак, передает RegioNews.

По его словам, ЧП произошло в цехе №2.

Пострадали три человека. Один в реанимации на аппарате искусственного дыхания. В третью смену. Работы проводились с нарушением операций по замене оборудования и охране труда. Об этом можно судить по травмам, которые получили пострадавшие", - сообщил он.

В полиции Запорожской области эту информацию также подтвердили.

Во время проведения ремонтных работ произошла утечка химического элемента, в результате чего пострадали трое мужчин 1969, 1970 и 1981 года рождения. Пострадавшие с термическими ожогами госпитализированы в местную больницу", - сообщила пресс-служба полиции.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

Напомним, в Харьковской области незаконно изготавливали антисептики на государственном заводе.

полиция загрязнение авария Запорожье Завод
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