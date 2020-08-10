Взятка $6 миллионов: НАБУ и САП объявили в розыск экс-министра Злочевского

Его подозревают в организации дачи неправомерной выгоды руководителю САП Назару Холодницкому

Его подозревают в организации дачи неправомерной выгоды руководителю САП Назару Холодницкому

Фото из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили в розыск бывшего министра экологии и природопользования Николая Злочевского.

Соответствующие данные опубликованы в розыскных учетах Министерства внутренних дел Украины, пишет RegioNews.

Напомним, 12 июня первый заместитель начальника главного управления ГНС в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николая Злочевского и экс-сотрудник ГФС пытались передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю САП Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро.

15 июня все трое подозреваемых были взяты под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн. Как стало известно, речь идет о Николае Ильяшенко, Андрее Киче и Елене Мазуровой соответственно.

Также НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру Николаю Злочевскому, которого следствие считает организатором преступления.