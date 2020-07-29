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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июля 2020, 15:04 3

Половина украинцев не поддерживает дистанционное обучение в школах

29 июля 2020, 15:04 3
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По мнению многих родителей, такой формат снижает уровень успеваемости детей
По мнению многих родителей, такой формат снижает уровень успеваемости детей
Фото: flickr
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49,7% украинцев не поддерживают проведение дистанционного обучения в школах в связи с пандемией коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает RegioNews.

Полностью поддерживают эту идею 9,9% опрошенных, 22,4% - скорее поддерживают, 25,1% - скорее не поддерживают, 24,6% - категорически не поддерживают, и 18% затруднились ответить на вопрос.

Что касается проблем дистанционного обучения, то 26,1% считают, что такой формат снижает уровень успеваемости детей, 19% респондентов указывают на недостаточность или отсутствие устройств для участия детей в онлайн-уроках, 21,3% жалуются на плохое качество интернета.

Еще 13,3% респондентов недостатком системы видят чрезмерную загруженность детей заданиями, и 16,1% указывают на формальный подход учителей к проведению дистанционного обучения.

Лишь у 5,5% опрошенных никаких проблем при дистанционном обучении не возникло.

Исследование проводилось с 3 по 9 июля методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 человека в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и ОРДЛО.

Напомним, Зеленский считает, что Украина не готова к дистанционному обучению с сентября из-за отсутствия покрытия всей страны скоростным мобильным интернетом.

карантин опрос школы обучение социология
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