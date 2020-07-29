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29 июля 2020, 16:38 3

В Украине вместо "пакетов малыша" будут выдавать деньги

29 июля 2020, 16:38 3
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Соответствующее решение принято на заседании правительства
Соответствующее решение принято на заседании правительства
Фото из открытых источников
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Вместо "пакета малыша" родители смогут получить целевую денежную компенсационную выплату в размере 5 тысяч гривен.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Украинскую правду.

Пакеты, которые еще остались в регионах будут розданы роженицам. Далее, фактически при рождении ребенка, будут выдаваться карточки с 5 тысячами грн для закупки детских товаров вместо "пакета малыша", который по словам рожениц не всегда соответствовал потребностям и пожеланиям. Поэтому сейчас они смогут самостоятельно закупать товары на полную сумму, которую предусматривает бюджет", – отметил премьер Денис Шмыгаль.

Проект предусматривает, что гражданам, у которых родился ребенок, будет выдана социальная карта в Приватбанке со специальным режимом использования.

Родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц", – рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

Предполагается, что к реализации проекта будут привлечены учреждения розничной торговли, которые также будут обеспечивать целевое использование средств денежной компенсации. Проект будет действовать ориентировочно в 2020-2021 годах.

Напомним, сегодня Кабмин также дал старт проекта единого электронного билета.

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