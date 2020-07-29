В Украине вместо "пакетов малыша" будут выдавать деньги

Соответствующее решение принято на заседании правительства

Соответствующее решение принято на заседании правительства

Фото из открытых источников

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Украинскую правду.

Пакеты, которые еще остались в регионах будут розданы роженицам. Далее, фактически при рождении ребенка, будут выдаваться карточки с 5 тысячами грн для закупки детских товаров вместо "пакета малыша", который по словам рожениц не всегда соответствовал потребностям и пожеланиям. Поэтому сейчас они смогут самостоятельно закупать товары на полную сумму, которую предусматривает бюджет", – отметил премьер Денис Шмыгаль.

Проект предусматривает, что гражданам, у которых родился ребенок, будет выдана социальная карта в Приватбанке со специальным режимом использования.

Родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц", – рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

Предполагается, что к реализации проекта будут привлечены учреждения розничной торговли, которые также будут обеспечивать целевое использование средств денежной компенсации. Проект будет действовать ориентировочно в 2020-2021 годах.

Напомним, сегодня Кабмин также дал старт проекта единого электронного билета.