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18 июля 2020, 18:32

В Киеве стреляли в таксиста: стрелку грозит до 7 лет тюрьмы

18 июля 2020, 18:32
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Подозреваемый бросался абрикосами и выстрелил в таксиста
Подозреваемый бросался абрикосами и выстрелил в таксиста
Фото: facebook.com/KyivOperativ
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В Подольском районе Киева произошла стрельба: пассажир такси выстрелил в таксиста, в результате чего последний получил ранение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

В нападении на водителя такси подозревают 41-летнего жителя Киева, которого задержали на месте преступления. У задержанного изъяли оружие, из которого был ранен таксист, для проведения экспертиз.

Как рассказал потерпевший, его пассажир, прибыв на место назначения, не заплатил полную сумму, швырнул в него абрикосы и ударил ногой дверцу машины.

После этого таксист вышел из машины, чтобы спросить о причинах такого поведения, но агрессивный пассажир начал в него стрелять. Одна пуля попала под лопатку.

Несмотря на ранение, таксист смог задержать стрелка и вызвать правоохранителей.

В полиции отметили, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Нападение квалифицировали как хулиганство с применением оружия. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, ранее мужчина открыл стрельбу в Херсоне и ранил подростка в шею.

Киев стрельба такси ранение хулиганство
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