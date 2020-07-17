Советник Кличко Бахматов написал заявление об увольнении

Он намерен вернуться на должность после выборов

Он намерен вернуться на должность после выборов

Фото: Facebook

Советник городского головы и руководитель "Офиса Трансформации" Максим Бахматов заявил о том, что покидает КГГА.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, он ушел с должности советника Кличко на период предвыборной компании с целью "сохранить политическую беспристрастность".

Такая турбулентность, на мой взгляд, всегда токсична и несовместима с эффективным управлением", - написал он.

Бахматов также добавил, что после выборов, в случае победы Кличко, готов вернуться на должность.

Также известно, что мэр Киева наградил Бахматова нагрудным знаком "Знак Почета".

Напомним, 17 июля "Слуга народа" и кандидат в мэры Киэва Ирина Верещук пригласила Кличко на открытые дебаты.