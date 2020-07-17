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17 июля 2020, 15:32 8

Депутаты Львовского областного совета приняли обращение о защите украинского языка

17 июля 2020, 15:32 8
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Они призвали президента и спикера ВР снять с рассмотрения вопрос об изменениях к языковому закону и прекратить дискуссии по языковому вопросу
Они призвали президента и спикера ВР снять с рассмотрения вопрос об изменениях к языковому закону и прекратить дискуссии по языковому вопросу
Фото: radiosvoboda.org
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Под стенами Верховной Рады Украины в Киеве состоялась выездная внеочередная сессия Львовского областного совета. К работе выездной сессии Львовского областного совета присоединились народные депутаты Украины, коллеги-депутаты из Тернопольской и Ивано-Франковской облсоветов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Областные депутаты отметили, что целью законопроекта №2362, который внес на рассмотрение парламента нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, является тотальная русификация украинского образования, а сам документ назвали "позорным".

Поэтому в заявлении депутаты Львовского областного совета призвали:

- Президента Украины Владимира Зеленского проявить государственную ответственность и свободу и не допустить принятия этого позорного законопроекта;

- монобольшинство и Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова снять русификаторский законопроект с рассмотрения и прекратить дискуссии по языковому вопросу раз и навсегда;

- каждую депутатскую фракцию и группу в Верховной Раде Украины, всех народных избранников в парламенте в случае вынесения этого проекта на пленарное заседание выступить в защиту украинского образования и проголосовать против.

Каждый, кто отдаст свой голос за этот проект станет прямым коллаборантом и участником российской гибридной войны против Украины, а следовательно - предателем Украины и ее европейского выбора ", - добавили депутаты Львовщины.

Ранее сообщалось, что ВР не будет рассматривать языковой закон Бужанского.

Киев Львов ВР закон протест депутат язык
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