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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
14 июля 2020, 13:16 4

"Слуга народа" планирует определиться с кандидатом в мэры Киева на этой неделе

14 июля 2020, 13:16 4
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Правящая партия обещает объявить окончательную кандидатуру
Фото: Facebook
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Партия "Слуга народа" на этой неделе должна окончательно решить, чью кандидатуру будет выдвигать на должность мэра Киева во время местных выборов.

Об этом рассказал во время общения с журналистами народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.

По Киеву буквально на этой неделе должен уже решиться вопрос с тем, кто будет кандидатом в мэры Киева", - сказал Качура.

Он добавил, что у всех ранее озвученных кандидатов от правящей партии, примерно равные шансы.

У меня неплохие шансы на самом деле, и у Верещук, и у других кандидатов. У нас равные шансы для того, чтобы возглавить борьбу в Киеве за кресло мэра столицы", - рассказал Качура.

Напомним, на выборах городского главы, почти 44% респондентов готовы поддержать Виталия Кличко.

Киев Слуга народа КГГА Местные выборы Александр Качура
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