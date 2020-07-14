"Слуга народа" планирует определиться с кандидатом в мэры Киева на этой неделе
Партия "Слуга народа" на этой неделе должна окончательно решить, чью кандидатуру будет выдвигать на должность мэра Киева во время местных выборов.
Об этом рассказал во время общения с журналистами народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.
По Киеву буквально на этой неделе должен уже решиться вопрос с тем, кто будет кандидатом в мэры Киева", - сказал Качура.
Он добавил, что у всех ранее озвученных кандидатов от правящей партии, примерно равные шансы.
У меня неплохие шансы на самом деле, и у Верещук, и у других кандидатов. У нас равные шансы для того, чтобы возглавить борьбу в Киеве за кресло мэра столицы", - рассказал Качура.
Напомним, на выборах городского главы, почти 44% респондентов готовы поддержать Виталия Кличко.