Под Киевом произошло тройное ДТП, погибла семья

Жертвами аварии стало четыре человека

Жертвами аварии стало четыре человека

Фото: из открытых источников

На Старообуховской трассе под Киевом произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Киев Оперативный".

В результате аварии погибли двое взрослых и двое детей: 8-летняя девочка и мальчик. Еще один мальчик находится в тяжелом состоянии в больнице.

Отмечается, что за рулем автомобиля Mercedes, который спровоцировал аварию, находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения - драгер показал 1,3 промилле.

Согласно данным СМИ, подозреваемый работал на даче у владельца Mercedes: через 20 минут после ДТП автомобиль был подан в розыск как угнанный.

В СМИ отмечают, что подозреваемый ранее аналогичным образом (в результате ДТП) убил женщину и уже успел отбыть наказание и выйти из тюрьмы.

Напомним, ранее смертельное ДТП произошло в Днепре - погибли двое.