Взрыв в многоэтажке Киева: состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ

Комиссия приняла решение рассмотреть вопрос компенсации пострадавшим по стоимости приобретения нового жилья

Комиссия приняла решение рассмотреть вопрос компенсации пострадавшим по стоимости приобретения нового жилья

Фото: из открытых источников

Под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором рассматривался вопрос взрыва в жилом доме в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Предварительно комиссией ТЭБ принято решение рассмотреть вопрос компенсации пострадавшим стоимости приобретения нового аналогичного жилья за счет резервных фондов государства и города.

Премьер-министр предложил комиссии после завершения спасательных работ оценить ущерб и провести заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, которая утвердит сумму убытков и рассмотрит вопрос софинансирования.

До следующего заседания комиссии ТЭБ и ЧС ожидаю следующих шагов: отчета о ходе и завершении спасательных работ, оценки Киевской городской властью полной суммы убытков и расчета необходимой суммы компенсации, а также четкой аргументации о возможности и необходимости применения механизма софинансирования выплат компенсации", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил членам комиссии, что без жилья остались 125 человек, которые жили в 40 квартирах одной из секций дома. По предварительным данным, угрозы для других секций дома нет.

По словам городского головы, часть людей переночевали у родственников и знакомых, остальные сейчас временно отселены в интернат на Харьковском шоссе, где они были обеспечены всем необходимым. По предварительной версии, причиной чрезвычайной ситуации стал взрыв газовоздушной смеси.

Ранее сообщалось, что заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что секция дома, в котором произошел взрыв и в которой находится 40 квартир, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит. Ее придется аккуратно демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома.

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