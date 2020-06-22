Отрезанным от мира из-за непогоды жителям Прикарпатья доставляют продукты вертолетом

Непогода полностью отрезала сообщение с жителями Верховинского района Ивано-Франковской области

Непогода полностью отрезала сообщение с жителями Верховинского района Ивано-Франковской области

Фото: ГСЧС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Спасатели Прикарпатья загрузили в вертолет ГСЧС Украины "Eurocopter Н225" 2150 кг продуктов питания для жителей Верховинского района, с которыми из-за непогоды отсутствует транспортное сообщение.

Спасатели информируют, что в селе Красник Верховинского района произошел оползень на дорогу местного значения в двух местах протяженностью 36 м и 20 м. В настоящее время отсутствует транспортное сообщение до 6 населенных пунктов (с. Дземброня, с. Быстрец, с. Топильче, с. Зеленое, с. Яворник, приселок Шибене).

Для оказания помощи по расчистке оползня привлечен экскаватор ЭОВ-4421(Краз) и 3 человека от Аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в области, а также 1 экскаватор и 2 работника Верховинской ДЕД.

На участке дороги между сдвигами длиной 2 км временно ограничен проезд 26 транспортных средств, из них 11 микроавтобусов, в которых находится ориентировочно 185 человек местного населения и туристических групп. Пострадавших нет, возможен пешеходный проход.

Напомним, вчера из-за непогоды без света в Украине остались почти 100 населенных пунктов