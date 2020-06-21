Взрыв в многоэтажке Киева: число жертв возросло до трех

Тела двух жертв опознаны, а третья пока не идентифицирована

Тела двух жертв опознаны, а третья пока не идентифицирована

По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено трое погибших, еще четверо до сих пор числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщил сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий.

Сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

На эту минуту найден третий погибший – это мужчина, по возрасту и из какой он квартиры - информацию уточняем, были повреждены этажи с 4 по 8, и точно невозможно выяснить. По двум предыдущим жертвам – это женщины 1943 и 1975 года рождения. Под завалами еще могут находиться люди, но однозначно утверждать не можем. По работам – сейчас постоянно на месте работают 466 человек", — рассказал он.

Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Прокуратура Киева сообщила о начатом уголовном производстве в связи с нарушением правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей.