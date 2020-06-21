Взрыв в многоэтажке в Киеве: прокуратура открыла уголовное производство
По факту взрыва в жилом доме в Киеве открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прокуратуру города Киева.
Досудебное расследование будет проводить следственное управление ГУ НП в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.
ПО ФАКТУ ВЗРЫВА В СТОЛИЧНОЙ МНОГОЭТАЖКЕ НАЧАТО УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО По факту взрыва в жилом доме...Опубликовано Прокуратура города Киева Воскресенье, 21 июня 2020 г.
Напомним, в результате взрыва, который произошел в воскресенье около 10 утра, повреждено и частично разрушено несколько этажей в доме.
По предварительным данным, погибло двое человек, в больницах находятся еще трое.
Без жилья осталось более 100 человек.
На месте происшествия работают спасательные службы, а также следственно-оперативная группа с участием представителей полиции и прокуратуры города Киева.
Проведена эвакуация жителей пострадавшего, а также прилегающего к нему домов.
Продолжаются мероприятия по установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.