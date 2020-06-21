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21 июня 2020, 13:52 17

Взрыв в многоэтажке в Киеве: прокуратура открыла уголовное производство

21 июня 2020, 13:52 17
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По факту взрыва в жилом доме в Киеве открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прокуратуру города Киева.

Досудебное расследование будет проводить следственное управление ГУ НП в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

ПО ФАКТУ ВЗРЫВА В СТОЛИЧНОЙ МНОГОЭТАЖКЕ НАЧАТО УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО По факту взрыва в жилом доме...

Опубликовано Прокуратура города Киева Воскресенье, 21 июня 2020 г.

Напомним, в результате взрыва, который произошел в воскресенье около 10 утра, повреждено и частично разрушено несколько этажей в доме.

По предварительным данным, погибло двое человек, в больницах находятся еще трое.

Без жилья осталось более 100 человек.

На месте происшествия работают спасательные службы, а также следственно-оперативная группа с участием представителей полиции и прокуратуры города Киева.

Проведена эвакуация жителей пострадавшего, а также прилегающего к нему домов.

Продолжаются мероприятия по установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.

газ Киев прокуратура взрыв уголовное дело Дом квартира жертва
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