ГСЧС пока не подтвердило информацию о второй жертве взрыва в Киеве
На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
Продолжается работа по ликвидации последствий взрыва в жилом доме в Дарницком районе. Киева
Продолжается работа по ликвидации последствий взрыва в жилом доме в Дарницком районе. КиеваОпубликовано ГСЧС Украины Воскресенье, 21 июня 2020 г.
На месте работают 6 психологов ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, которые предоставляют экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома.
Оперативная информация относительно взрыва в жилом доме в Дарницком районе Киева (по состоянию на 17:00 ч) 21 июня в...Опубликовано ГСЧС Украины Воскресенье, 21 июня 2020 г.
Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.
В настоящее время устанавливаются тросы и распорки для стабилизации конструкций дома.
Разрушенный дом после ликвидации завалов придется снести.
Всего для проведения работ привлечено 466 человек и 67 единиц техники, а также 4 кинологические расчеты