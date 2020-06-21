ГСЧС пока не подтвердило информацию о второй жертве взрыва в Киеве

Сообщают о 23 эвакуированных, трех освобожденных из-под завалов и одной погибшей 77-летней женщине

Сообщают о 23 эвакуированных, трех освобожденных из-под завалов и одной погибшей 77-летней женщине

Фото: ГСЧС Украины

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Продолжается работа по ликвидации последствий взрыва в жилом доме в Дарницком районе. Киева Продолжается работа по ликвидации последствий взрыва в жилом доме в Дарницком районе. Киева Опубликовано ГСЧС Украины Воскресенье, 21 июня 2020 г.

На месте работают 6 психологов ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, которые предоставляют экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома.

Оперативная информация относительно взрыва в жилом доме в Дарницком районе Киева (по состоянию на 17:00 ч) 21 июня в... Опубликовано ГСЧС Украины Воскресенье, 21 июня 2020 г.

Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

В настоящее время устанавливаются тросы и распорки для стабилизации конструкций дома.

Разрушенный дом после ликвидации завалов придется снести.

Всего для проведения работ привлечено 466 человек и 67 единиц техники, а также 4 кинологические расчеты