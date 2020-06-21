Полиция обыскивает газораспределительную компанию, которая обслуживала дом, где произошел взрыв
Национальная полиция Украины проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, пишет RegioNews.
Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартир, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное оцепление полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров", - говорится в сообщении.
По словам министра Авакова, продолжаются работы по разборке завалов. На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и свыше 50 единиц техники.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Арсен Аваков: Полиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала дом, где произошло...Опубликовано МВД Украины Воскресенье, 21 июня 2020 г.
Напомним, ранее прокуратура Киева сообщила о начатом уголовном производстве за нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей.
Напомним, в результате взрыва, который произошел в воскресенье около 10 утра, повреждено и частично разрушено несколько этажей в доме.
По предварительным данным, погибло двое человек, в больницах находятся еще трое.
Без жилья осталось более 100 человек.
На месте происшествия работают спасательные службы, а также следственно-оперативная группа с участием представителей полиции и прокуратуры города Киева.
Проведена эвакуация жителей пострадавшего, а также прилегающего к нему домов.
Продолжаются мероприятия по установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.