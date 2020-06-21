Полиция обыскивает газораспределительную компанию, которая обслуживала дом, где произошел взрыв

Также проводится экспертиза здания относительно возможностей дальнейшего разрушения

Также проводится экспертиза здания относительно возможностей дальнейшего разрушения

Фото: Нацполиция Украины

Национальная полиция Украины проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, пишет RegioNews.

Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартир, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное оцепление полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров", - говорится в сообщении.



По словам министра Авакова, продолжаются работы по разборке завалов. На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и свыше 50 единиц техники.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Арсен Аваков: Полиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала дом, где произошло... Опубликовано МВД Украины Воскресенье, 21 июня 2020 г.

Напомним, ранее прокуратура Киева сообщила о начатом уголовном производстве за нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей.

Напомним, в результате взрыва, который произошел в воскресенье около 10 утра, повреждено и частично разрушено несколько этажей в доме.

По предварительным данным, погибло двое человек, в больницах находятся еще трое.

Без жилья осталось более 100 человек.

На месте происшествия работают спасательные службы, а также следственно-оперативная группа с участием представителей полиции и прокуратуры города Киева.

Проведена эвакуация жителей пострадавшего, а также прилегающего к нему домов.

Продолжаются мероприятия по установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.