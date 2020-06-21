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21 июня 2020, 15:30 3

Нардеп Николай Тищенко засветился возле взорвавшего дома

21 июня 2020, 15:30 3
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Он осматривал место ЧП вместе с министром внутренних дел Аваковым
Он осматривал место ЧП вместе с министром внутренних дел Аваковым
Фото: ДС
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В Киеве, возле дома, где сегодня утром прогремел сильный взрыв, заметили народного депутата фракции "Слуга народа" Николая Тищенко

Об этом передает RegioNews со ссылкой на издание "ДС".

Одиозный политик и известный ресторатор Николай Тищенко в компании министра внутренних дел Арсена Авакова внимательно осматривал место происшествия.

Напомним, Николая Тищенко избрали главой киевской городской ячейки партии "Слуга народа". Его называют наиболее вероятным кандидатом в мэры Киева от пропрезидентской партии.

В то же время вчера стало известно, что Николай Тищенко не смог ответить на вопрос о количестве депутатов в Верховной Раде.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, принадлежащее народному депутату от фракции "Слуга народа” Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина.

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