Взрыв в многоэтажке в Киеве: пострадавшие и очевидцы рассказали о трагедии и ее причинах

Жители соседних домов говорят о двух версиях случившегося

Жители соседних домов говорят о двух версиях случившегося

Об этом пишет RegioNews рассказывают соседи пострадавших в соцсетях.

Стало известно, что во взорвавшемся на Позняках доме накануне трагедии устанавливали газовые счетчики. Об этом заявили сразу несколько человек, живших по соседству, пишет телеграмм-канал OneNews Украина.

Всех сейчас заставляют переходить на газовые счетчики. Видно, где-то недокрутили трубу. Рабочие не докрутили счетчик, вот оно и бабахнуло", - заявил один из жильцов.

Также пострадавшие рассказали, что газ в доме перекрыли через 10-15 минут после взрыва.

По стечению обстоятельств взрыв произошел вблизи дома главы Института Нацпамяти Антона Дробовича. Он также поделился деталями взрыва на своей странице в соцсети.

Страшні речі відбуваються - вибух будинку поряд із нашим домом Люди кажуть, що газ. Проспект Григоренка в Києві. UPD:... Опубліковано Anton Drobovych Неділя, 21 червня 2020 р.

Квартира, которая была над седьмым этажом, просто провалилась вниз. В один момент упал пол, а в квартиру на пятом этаже провалилось большинство перекрытий и вещей из всех верхних разрушенных квартир, – рассказал Дробович.

Еще одна женщина рассказала, как спасалась после взрыва. По ее словам, она проснулась от того, что ее словно что-то сильно толкнуло и подбросило вверх.

Возникло ощущение паники. Еще толком не зная и не понимая, что произошло, я побежала к входной двери. Они не открывалась. Заклинило. В это время в дверь позвонил сосед и я крикнула, что меня заблокировало. Он буквально выломал дверь. Я забежала к нему в квартиру и увидела, что от его квартиры осталась только часть – коридор уцелел, а вот вместо одной комнаты осталась сплошная дыра, комнаты не осталось фактически, – рассказала она в комментарии изданию "Голос UA".

Она добавила, что в течение часа ее и других жильцов пожарные эвакуировали через крышу. Однако люди не смогли забрать вещи.

Очевидцы в комментарии журналистам 24 канала рассказали, что, возможно, утечка газа была в нескольких местах и уже давно, а сейчас дошло до критического состояния.

Рядом с квартирой, где вероятно был эпицентр взрыва газа, живет пожилая соседка, которая могла просто не услышать запаха, поэтому не обратила оперативно внимания на это.

В то же время на видео в телеграмм-канале "Украина днем и ночью" две девушки рассказывают, что взрыв, который прогремел в многоэтажке, не похож на детонацию газа. По их мнению, так взрывается граната, динамит ил другое взрывное устройство.

Эту версию не исключает и глава МВД Арсен Аваков. Он заверил, что сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы.

Напомним, в результате взрыва, который произошел в воскресенье около 10 утра, повреждено и частично разрушено несколько этажей в доме.

По предварительным данным, погибло двое человек, в больницах находятся еще трое.

Без жилья осталось более 100 человек.