Под Шевченковским судом Киева митингующие перекрыли улицу
В суде рассматривают дело в отношении активиста Сергея Стерненко
В суде рассматривают дело в отношении активиста Сергея Стерненко
Участники митинга возле Шевченковского районного суда Киева перекрыли проезд по улице Дегтяревской и требуют от правоохранителей пропустить их авто со звуковой аппаратурой.
Об этом сообщает "Громадське", передает RegioNews.
На проезжей части более сотни человек, они зажгли дымовые шашки, из автомобиля громко играет музыка.
Они непрерывно ходят по пешеходному переходу и пропускают только экстренные службы и трамваи, движение автомобилей перекрыто.
Ранее полицейские задержали пятерых участников акции, одного из них при задержании били ногами.
Напомним, полиция задержала пятерых участников потасовки под судом по делу активиста Стерненка.
Полиция задержала пятерых участников потасовки под судом по делу активиста СтерненкаВсе новости »
15 июня 2020, 17:54Взятка в $6 млн: суд арестовал всех троих фигурантов дела
15 июня 2020, 17:37Отель "Днепр" в центре Киева выставили на продажу
15 июня 2020, 16:47
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Децентрализация по-украински: как админтерреформа спровоцировала конфликты в регионах
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области