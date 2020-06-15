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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
15 июня 2020, 18:52 8

Под Шевченковским судом Киева митингующие перекрыли улицу

15 июня 2020, 18:52 8
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В суде рассматривают дело в отношении активиста Сергея Стерненко
В суде рассматривают дело в отношении активиста Сергея Стерненко
Фото: Facebook
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Участники митинга возле Шевченковского районного суда Киева перекрыли проезд по улице Дегтяревской и требуют от правоохранителей пропустить их авто со звуковой аппаратурой.

Об этом сообщает "Громадське", передает RegioNews.

На проезжей части более сотни человек, они зажгли дымовые шашки, из автомобиля громко играет музыка.

Они непрерывно ходят по пешеходному переходу и пропускают только экстренные службы и трамваи, движение автомобилей перекрыто.

Ранее полицейские задержали пятерых участников акции, одного из них при задержании били ногами.

Напомним, полиция задержала пятерых участников потасовки под судом по делу активиста Стерненка.

суд Киев протест полиция Сергей Стерненко
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