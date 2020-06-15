Под Шевченковским судом Киева митингующие перекрыли улицу

В суде рассматривают дело в отношении активиста Сергея Стерненко

В суде рассматривают дело в отношении активиста Сергея Стерненко

Фото: Facebook

Участники митинга возле Шевченковского районного суда Киева перекрыли проезд по улице Дегтяревской и требуют от правоохранителей пропустить их авто со звуковой аппаратурой.

Об этом сообщает "Громадське", передает RegioNews.

На проезжей части более сотни человек, они зажгли дымовые шашки, из автомобиля громко играет музыка.

Они непрерывно ходят по пешеходному переходу и пропускают только экстренные службы и трамваи, движение автомобилей перекрыто.

Ранее полицейские задержали пятерых участников акции, одного из них при задержании били ногами.

Напомним, полиция задержала пятерых участников потасовки под судом по делу активиста Стерненка.