Взятка в $6 млн: Ильяшенко отстранили от исполнения обязанностей

Назначено тематическую проверку главного управления государственной налоговой службы в городе Киеве

Назначено тематическую проверку главного управления государственной налоговой службы в городе Киеве

Председатель ГНС Украины Алексей Любченко отстранил от исполнения обязанностей первого заместителя начальника ГУ ГНС в городе Киеве Николая Ильяшенко на время проведения дисциплинарного производства как одного из фигурантов по делу о шестимиллионной взятке

Об этом сообщает пресс-служба государственной налоговой службы в Facebook, пишет Regionews.

Председателем Государственной налоговой службы Украины Алексеем Любченко по факту нарушения присяги госслужащего открыто дисциплинарное производство и отстранен от исполнения должностных обязанностей первого заместителя начальника ГУ ГНС в городе Киеве Николая Ильяшенко", - говорится в сообщении.

С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Николаем Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначено тематическую проверку Главного управления ГНС в городе Киеве.

Председатель ДПС отстранил от исполнения обязанностей Николая Ильяшенко на время проведения дисциплинарного производства 13... Опубликовано Государственная налоговая служба Украины Воскресенье, 14 июня 2020 г.

Напомним, что идет заседание ВАКС, на котором выбирают меры пресечения задержанным по делу о рекордной 6-миллионную взятку.

Уже известно, что одному из фигурантов, Андрею Киче присудили арест с правом выйти под залог в 40, 5 млн грн.