Сильные ливни и ветер оставили без света 178 населенных пунктов

На Буковине затопило дороги, автомобильное сообщение отсутствует

На Буковине затопило дороги, автомобильное сообщение отсутствует

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.



Так, в ночь с 14 на 15 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях. А именно: Сумская – 93, Киевская – 28, Волынская – 21, Луганская – 19, Донецкая – 5, Тернопольская – 5, Киевская – 3, Кировоградская – 2 и Запорожская – 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также Черновицкой области вследствие внезапного поднятия уровня воды в реке Черемош произошло повреждение дорожного покрытия в селе Петраши Путильского района.

В настоящее время отсутствует автомобильное соединение между поселком городского типа Путила и городом Вижница", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 утра 15 июня подтоплено около 50 м дороги глубиной до 20 см.

В связи с этим закрыто движение через временный технологический мост между с. Маршинцы Новоселицкого района и с. Лунка Герцаевского района.

Правоохранители работают над отводом транспорта от места происшествия. Посетителей Вижницкого и Путильского районов, при планировании пути просят учитывать отсутствие транспортного сообщения.

Ранее сообщалось, что из-за продолжительных дождей в Путильском районе Черновицкой области затопило село Ростоки, а дорогу до райцентра Путила полностью размыло. В селе Банилов Выжницкого района продолжают укреплять дамбу, чтобы предотвратить затопление еще более двух десятков сел.