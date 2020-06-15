09:46  14 июня
В Украине за сутки обнаружено более 600 новых больных коронавирусом
15:54  14 июня
"Слуги народа" определили руководителей ячеек в Киеве, Черкассах и на Закарпатье
08:19  15 июня
Ситуация на Донбассе: боевики 15 раз нарушили "тишину"
UA | RU
UA | RU
15 июня 2020, 09:08 4

Сильные ливни и ветер оставили без света 178 населенных пунктов

15 июня 2020, 09:08 4
Читайте також українською мовою
На Буковине затопило дороги, автомобильное сообщение отсутствует
На Буковине затопило дороги, автомобильное сообщение отсутствует
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Из-за непогоды 178 населенных пунктов в 9 областях остались без электроэнергии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Так, в ночь с 14 на 15 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях. А именно: Сумская – 93, Киевская – 28, Волынская – 21, Луганская – 19, Донецкая – 5, Тернопольская – 5, Киевская – 3, Кировоградская – 2 и Запорожская – 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также Черновицкой области вследствие внезапного поднятия уровня воды в реке Черемош произошло повреждение дорожного покрытия в селе Петраши Путильского района.

В настоящее время отсутствует автомобильное соединение между поселком городского типа Путила и городом Вижница", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 утра 15 июня подтоплено около 50 м дороги глубиной до 20 см.

В связи с этим закрыто движение через временный технологический мост между с. Маршинцы Новоселицкого района и с. Лунка Герцаевского района.

Правоохранители работают над отводом транспорта от места происшествия. Посетителей Вижницкого и Путильского районов, при планировании пути просят учитывать отсутствие транспортного сообщения.

Ранее сообщалось, что из-за продолжительных дождей в Путильском районе Черновицкой области затопило село Ростоки, а дорогу до райцентра Путила полностью размыло. В селе Банилов Выжницкого района продолжают укреплять дамбу, чтобы предотвратить затопление еще более двух десятков сел.

непогода Украина дороги ветер ГСЧС
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Все публикации »
Михаил Дяденко
Юрий Бутусов
Иван Галунга
Все блоги »