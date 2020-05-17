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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
17 травня 2020, 18:16 11

У Києві та Одесі незважаючи на карантин працюють елітні нічні клуби

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17 травня 2020, 18:16 11
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У клубах, порушуючи правила карантину, збираються сотні людей
Фото: Info Одеса
У клубах, порушуючи правила карантину, збираються сотні людей

Гості нічних клубів не дотримуються дистанції і перебувають в приміщеннях без масок

Незважаючи на те, що в Україні триває карантин, в нічних клубах Києва та Одеси, зібралися більше сотні людей.

Фото натовпу, який штурмував нічний клуб в Одесі розмістив телеграм-канал "Одеса Info", інформує RegioNews.

Тим часом карантинних заходів у всіх закладах Одеси дотримувалися цієї ночі не на жарт", – йдеться у підписі під фото.

На знімках можна побачити натовпи, що зібралися біля входу в заклад, а поруч з ними припарковані автомобілі та мотоцикли. При всьому цьому мало хто з відвідувачів одягнув маску.

Про порушення карантинних обмежень в Києві стало відомо з Instagram-аккаунта клубу "Queen". Це той самий клуб, в якому на початку року оскандалився екс-керівник митниці Максим Нефьодов,взявши участь у "пікантному шоу".

Відео і фото з вечірки викладали в Instagram-сториз і відзначали заклад в ніч з 15 на 16 травня.

На кадрах видно, що в клубі багато людей - заповнені всі столики і танцпол. Більшість відвідувачів комплексу були без засобів захисту і не дотримувалися соціальної дистанції.

Нагадаємо, раніше у столиці спалахнув скандал навколо ресторану "Велюр" нардепа Миколи Тищенка, який працював під час карантину.


Одеса Київ карантин порушення маски
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