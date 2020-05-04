Шашлычная революция-2020, или Политические последствия майского алкоголизма

Главным источником коронавирусной паники были соцсети. И сейчас, главным источником завершения карантина станут не ученые (все равно никто толком ничего не объясняет), а те же соцсети

Главным источником коронавирусной паники были соцсети. И сейчас, главным источником завершения карантина станут не ученые (все равно никто толком ничего не объясняет), а те же соцсети

Люди во всех странах мира разделились на три части: те, кто испугался и в силу самых разных обстоятельств считает, что выйти из состояния испуга не может; те кто с самого начала скептически относился ко всей этой истерии и, наконец, те, кто сначала испугался, а теперь считает, что его обманули. Как бы это странно не звучало, но это примерно одинаковые по численности группы, с той разницей, что к первой принадлежит наибольшее количество пенсионеров (тех, кто больше всего ходит на выборы). И здесь, как у нас, так и во всем мире идет глобальная война между мэрами (губернаторами) и центральной властью за то, кто больше аккумулирует народной любви на страхах и желании избавиться от этих страхов.

До казуса с Тищенко и "Велюром" Зеленский имел все шансы пройти коронавирус без электоральных потерь (впрочем он и сейчас еще имеет такую возможность, но пока его команда делает ряд кардинальных ошибок).

Итак, что мы имеем сейчас?

1. Тищенко стал спусковым крючком для третьей категории людей (те, кто раньше боялись, а теперь считают, что их намахали). И, что хуже для действующей власти - это не просто ошибка Тищенко, это первый серьезный удар по Зеленскому, который касается его базового имиджа: это вопрос справедливости. Если проводить грубые аналогии - это те самые "любі друзі". Если оппозиция начнет дожимать эту историю, это может стоить Зеленскому, как минимум, несколько пунктов рейтинга.

2. Все сопротивление людей сейчас пошло в шашлыки. Это и хорошая и плохая новость для Зеленского. Хорошая, потому что шашлык не предусматривает никаких действий. Плохая, потому что шашлык это не только ответ на несправедливость, это также и мощное сарафанное радио, помноженное на ощущение того, что власть бессильна против этого алко-мясного протеста. Ну не может полиция оштрафовать миллионы людей, которые сидят в парках без масок и пьют алкогольные напитки. Результатом этой шашлычной революции станет еще большее количество тех, кто считает, что власти их обманули. И здесь уже вопрос к оппозиции, готовы ли они стать рупором и тиражировальными машинами этой "лжи".

3. Уже много писалось о бунтах мэров, но самое важное здесь не столько сам факт бунтов, сколько полное отсутствие вертикали центральной власти. На самом деле, все эти вещи возможны прежде всего потому, что в стране отсутствует единая точка принятия решений. Информационные войны внутри властной команды уже стали причиной падения рейтинга Зеленского, а их продолжение (Тищенко, Тимошенко и т.д) и далее будут точить монолитность ядерного электората Слуг.

В целом, мы должны также понимать, что все эти вещи происходят на фоне отсутствия российской активной позиции в отношении Донбасса и обострения украинского вопроса Трампом. Поэтому, когда сейчас мы говорим о том, куда нас выведет шашлычная революция, нужно иметь в виду следующее:

1. Выборы мэров всех крупных городов Слуги, де-факто уже проиграли. И их главная война будет идти за облсоветы, где они имеют шансы иметь мощные фракции. И здесь все будет зависеть от договоренностей в Киеве: готовы ли будут главные игроки в Киеве торговать должностями руководителей облсоветов со слугами. Традиционно, после нескольких недель переговоров, мы получали алогичные альянсы.

2. Пока мы не можем спрогнозировать сколько бизнесов закроется или резко сократится после карантина. Пока все мы живем в иллюзии, что все откроется и мы будем жить так, как и раньше. И власть поддерживает этот миф, потому что сейчас это позволяет держать рейтинг. Что будет за два месяца спрогнозировать не может никто (стоит отметить, что мы здесь не уникальны, подобные истории есть во всех странах мира).

3. Мы не имеем ответа на вопрос, что будет делать Путин в октябре-ноябре. Ситуация в России сейчас более чем напряженная и поэтому в риторике российских СМИ все внешние вопросы сводятся к минимуму. Но так не может продолжаться долго, а потому в перспективе нескольких месяцев мы можем прогнозировать очередное обострение на Донбассе (всегда, когда нужно погасить внутреннее сопротивление, появляется объединяющий внешний фактор).

Итак, чем может закончиться революция шашлыков? Прежде всего, к сожалению, серьезной атомизацией общества, которое не видит консолидирующих факторов, как со стороны власти, так и оппозиции (включая мэров, которые будут играть в эту же самую атомизацию).

Во-вторых мы должны уже сейчас готовиться к обострению конфликта на Донбассе (очень хотелось бы ошибаться, но здесь лучше перестраховаться). И тема капитуляции может стать ключевой для осени.

В-третьих, нужно наконец начать одну-две большие реформы, чтобы объединить общество. При всем уважении, строительство дорог нигде в мире не давало краткосрочного эффекта (при Порошенко за три года было вложено в дороги больше чем за предыдущие 10, но это ничего не дало).

Ну и наконец - экономика. Сейчас правительство предложило две правильные программы по кредитованию бизнеса и предлагает изменения по системе госзакупок. Но кредитные программы не заработают без Нацбанка, который пока не горит желанием что-то менять в своей политике. Запустить экономику без кредитования невозможно. Относительно госзакупок (это 640 млрд), то здесь нужно вписывать неценовой критерий (локализация производства в Украине). Против этого выступает огромное лобби, пройдет ли этот закон через парламент - вопрос очень сложный.

И последнее. Мы начинали с того, что шашлычная революция началась с маленькой несправедливости ресторана "Велюр". Осенние гонки выигрывает тот, кто предложит новую идею справедливости. Люди не поверят в новые дороги, кредиты или дополнительные социальные выплаты. Люди снова хотят справедливости.