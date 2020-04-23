Врача перинатального центра Хмельницкого подозревают в торговле младенцами
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Хмельницкой области.
Осенью прошлого года в Хмельницком перинатальном центре 25-летняя жительница Кировоградской области родила здоровую девочку. Однако рожала она под чужими анкетными данными другой женщины. Последняя в обход действующего законодательства должна была забрать новорожденную, которая согласно поддельным документам была записана в медучреждении уже как ее ребенок.
Организатором этой схемы является заместитель главного врача перинатального центра, которая пользуясь своим служебным положением, подделала документы, касающиеся беременности и родов.
В рамках досудебного расследования проведен ряд следственных действий и экспертиз. Всем трем женщинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины — покушение на торговлю людьми. Кроме того, врачу придется отвечать еще за ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УКУ, а двум другим женщинам — по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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