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Врача перинатального центра Хмельницкого подозревают в торговле младенцами
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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
23 апреля 2020, 10:50 53

Врача перинатального центра Хмельницкого подозревают в торговле младенцами

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23 апреля 2020, 10:50 53
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Схему торговли детьми организовала заместитель главного врача: женщины рожали под фамилиями заказчиков, которым потом и отдавали ребенка
Схему торговли детьми организовала заместитель главного врача: женщины рожали под фамилиями заказчиков, которым потом и отдавали ребенка

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Хмельницкой области.

Осенью прошлого года в Хмельницком перинатальном центре 25-летняя жительница Кировоградской области родила здоровую девочку. Однако рожала она под чужими анкетными данными другой женщины. Последняя в обход действующего законодательства должна была забрать новорожденную, которая согласно поддельным документам была записана в медучреждении уже как ее ребенок.

Организатором этой схемы является заместитель главного врача перинатального центра, которая пользуясь своим служебным положением, подделала документы, касающиеся беременности и родов.

В рамках досудебного расследования проведен ряд следственных действий и экспертиз. Всем трем женщинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины — покушение на торговлю людьми. Кроме того, врачу придется отвечать еще за ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УКУ, а двум другим женщинам — по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.


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