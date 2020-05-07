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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
07 мая 2020, 16:05 40

В столичном Институте рака обнаружили COVID-19

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07 мая 2020, 16:05 40
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Теперь в учреждении планируют провести тщательную дезинфекцию отделений
Фото: unci.org.ua
Теперь в учреждении планируют провести тщательную дезинфекцию отделений

В Национальном институте рака у пациентки, которую госпитализировали для проведения операции, обнаружили коронавирусную инфекцию, одно из отделений закрыли на карантин.

Об этом сообщают "Факты ICTV", передает RegioNews.

По словам и.о. главного врача института Богдана Борисюка, всех медработников и пациентов тестируют на наличие вируса.

Мы довольно быстро среагировали. Пациентку перевели в 14-ю инфекционную больницу. К счастью, она находилась одна и в палате, и в реанимации. Это были выходные. Мы остановили все операции и быстро закрыли и реанимацию, и отделение, чтобы погасить очаг инфекции", - сказал Борисюк.

Он добавил, что для проведения тщательной дезинфекции в отделении нужно выписать всех пациентов.

Мы должны выписать последнего пациента, затем 3-4 дня проводить дезинфекцию, санитарные работы, отследить и обследовать всех контактных лиц, и только потом сможем снова заполнять отделения, но не ранее, чем через неделю", - говорит он.

Также Covid-19 подтвердили в одной из медработниц того же отделения, где находилась пациентка, она находится дома, симптомов болезни в нее нет.

Напомним, 7 мая в Украине зафиксировали 13 новых смертей и 507 новых случаев коронавируса, излечились 299 граждан.


Киев коронавирус карантин Институт рака
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