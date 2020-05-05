Послабление карантина: в Киеве разрешили работу МАФов с едой
В Киеве, начиная с 5 мая, разрешили работу МАФов по реализации фастфуда, но только в том случае, если будут соблюдаться требования к безопасности работы в условиях противоэпидемических ограничений. Соответствующие требования утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентина Мондриевского.
Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.
В КГГА отмечают, что при соблюдении требований продажа с МАФов может быть возобновлена уже с 5 мая. В распоряжении говорится о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа. То есть таких, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей.
Помимо этого, запрещено употребление еды и напитков на месте продажи - обязательным условием работы является обслуживание "на вынос" через окошко выдачи.
Среди других требований - обеспечение работников масками, ежедневная проверка температуры, наличие антисептиков и одноразовых салфеток. Посетителям необходимо обеспечить перчатки, а также организовать безопасный сбор использованных средств индивидуальной защиты и их утилизацию.
Напомним, работа МАФов была приостановлена с началом карантина. Начиная с 11 мая Кабмин решил ввести определенные послабления карантина, однако сам карантин продлен как минимум до 22 мая.
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