Послабление карантина: в Киеве разрешили работу МАФов с едой

Необходимое условие - соблюдение требований безопасности

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Необходимое условие - соблюдение требований безопасности

В Киеве, начиная с 5 мая, разрешили работу МАФов по реализации фастфуда, но только в том случае, если будут соблюдаться требования к безопасности работы в условиях противоэпидемических ограничений. Соответствующие требования утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентина Мондриевского.

Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отмечают, что при соблюдении требований продажа с МАФов может быть возобновлена уже с 5 мая. В распоряжении говорится о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа. То есть таких, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей.

Помимо этого, запрещено употребление еды и напитков на месте продажи - обязательным условием работы является обслуживание "на вынос" через окошко выдачи.

Среди других требований - обеспечение работников масками, ежедневная проверка температуры, наличие антисептиков и одноразовых салфеток. Посетителям необходимо обеспечить перчатки, а также организовать безопасный сбор использованных средств индивидуальной защиты и их утилизацию.

Напомним, работа МАФов была приостановлена с началом карантина. Начиная с 11 мая Кабмин решил ввести определенные послабления карантина, однако сам карантин продлен как минимум до 22 мая.