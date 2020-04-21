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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
21 апреля 2020, 12:08 10

Как противодействуют коронавирусу в ВСУ

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21 апреля 2020, 12:08 10
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Для предотвращения распространения COVID-19 в ВСУ и противодействия заболеванию для военных ввели новые ограничения
Фото: Министерство обороны Украины
Для предотвращения распространения COVID-19 в ВСУ и противодействия заболеванию для военных ввели новые ограничения

Об этом сообщает АрміяInform, передают RegioNews.

Отныне даже грузовая техника, которая привозит для военной бригады продукты питания, воду и топливо каждый раз на въезде к палаточным городкам проходит дезинфекцию.

Трижды на день палатки, где проживает личный состав, обрабатывают специальными растворами, которые снижают активность вируса. Расстояние между спальными местами составляет около полутора метров, и одновременно в палатке отдыхает до 15 военнослужащих.

Также для военнослужащих части обустроены дополнительные места для мытья рук и умывания, стирки и дезинфекции одежды. Каждый день военным измеряют температуру.

Также с началом эпидемии COVID-19 в Украине доступ к военным лагерям значительно ограничили.

Тем временем командование Медицинских сил ВСУ сообщает, что по состоянию на 21 апреля известно о 39 случаях инфицирования коронавирусом в украинской армии. Двое пациентов не смогли преодолеть болезнь и умерли. Два COVID-положительных военных выздоровели. На самоизоляции находятся 272 человека.

А в понедельник, 20 апреля, атипичную пневмонию лабораторно диагностировали у 4 военнослужащих Житомирского военного института имени С. Королева. В начале апреля один из курсантов этого учебного заведения контактировал с мамой. Женщина оказалась носителем COVID-19.

Как писали RegioNews ранее, в ВСУ ввели некоторые ограничения, вызванные распространением COVID-19 в Украине. Теперь после возвращения из отпусков военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр, чтобы заблаговременно выявить инфицирования коронавирусом.


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