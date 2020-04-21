Как противодействуют коронавирусу в ВСУ

Для предотвращения распространения COVID-19 в ВСУ и противодействия заболеванию для военных ввели новые ограничения

Фото: Министерство обороны Украины

Для предотвращения распространения COVID-19 в ВСУ и противодействия заболеванию для военных ввели новые ограничения

Об этом сообщает АрміяInform, передают RegioNews.

Отныне даже грузовая техника, которая привозит для военной бригады продукты питания, воду и топливо каждый раз на въезде к палаточным городкам проходит дезинфекцию.

Трижды на день палатки, где проживает личный состав, обрабатывают специальными растворами, которые снижают активность вируса. Расстояние между спальными местами составляет около полутора метров, и одновременно в палатке отдыхает до 15 военнослужащих.

Также для военнослужащих части обустроены дополнительные места для мытья рук и умывания, стирки и дезинфекции одежды. Каждый день военным измеряют температуру.

Также с началом эпидемии COVID-19 в Украине доступ к военным лагерям значительно ограничили.

Тем временем командование Медицинских сил ВСУ сообщает, что по состоянию на 21 апреля известно о 39 случаях инфицирования коронавирусом в украинской армии. Двое пациентов не смогли преодолеть болезнь и умерли. Два COVID-положительных военных выздоровели. На самоизоляции находятся 272 человека.

А в понедельник, 20 апреля, атипичную пневмонию лабораторно диагностировали у 4 военнослужащих Житомирского военного института имени С. Королева. В начале апреля один из курсантов этого учебного заведения контактировал с мамой. Женщина оказалась носителем COVID-19.

Как писали RegioNews ранее, в ВСУ ввели некоторые ограничения, вызванные распространением COVID-19 в Украине. Теперь после возвращения из отпусков военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр, чтобы заблаговременно выявить инфицирования коронавирусом.