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В ночь на 23 октября российские войска нанесли новые удары по гражданской инфраструктуре Житомирской области. Под атакой оказались объекты энергетики и дома

Об этом сообщает начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

В результате обстрелов повреждены шесть частных домовладений. Информации о погибших или пострадавших нет.

По состоянию на 7:00 без электроснабжения оставались более 900 населенных пунктов области.

Объекты критической инфраструктуры работают на резервных источниках питания. В области развернули Пункты несокрушимости.

Энергетики возобновляют электроснабжение, однако работы усложняет постоянная угроза повторных ударов.

Напомним, в ночь на 23 октября российские войска массированно атаковали ударными беспилотниками Сумы. Часть вражеских БПЛА достигла целей.