Россияне атаковали энергетику Житомирской области: более 900 населенных пунктов без света
В ночь на 23 октября российские войска нанесли новые удары по гражданской инфраструктуре Житомирской области. Под атакой оказались объекты энергетики и дома
Об этом сообщает начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
В результате обстрелов повреждены шесть частных домовладений. Информации о погибших или пострадавших нет.
По состоянию на 7:00 без электроснабжения оставались более 900 населенных пунктов области.
Объекты критической инфраструктуры работают на резервных источниках питания. В области развернули Пункты несокрушимости.
Энергетики возобновляют электроснабжение, однако работы усложняет постоянная угроза повторных ударов.
Напомним, в ночь на 23 октября российские войска массированно атаковали ударными беспилотниками Сумы. Часть вражеских БПЛА достигла целей.