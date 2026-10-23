Фото: ДТЭК

Россия нанесла массированный удар по одной из теплоэлектростанций ДТЭК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

В результате обстрела оборудования станции получили значительные повреждения, из-за чего она прекратила генерацию электроэнергии.

По данным компании, с начала полномасштабного вторжения российские войска атаковали теплоэлектростанции ДТЭК более 230 раз.

Напомним, в ночь на 23 октября российские войска атаковали объекты энергетики в Житомирской области. Более 900 населенных пунктов остались без света.