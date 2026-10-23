22:30  22 октября
Дизель пересек новый предел: что происходит с ценами на АЗС
23:40  22 октября
На Житомирщине мужчину жестоко избили прямо возле магазина
23:55  22 октября
Украинские яблоки вытеснили импортные на полках магазинов
UA | RU
UA | RU
23 октября 2026, 08:36

На Львовщине спаниель вынюхал в машине подозрительный белый порошок

23 октября 2026, 08:36
Читайте також українською мовою
Фото: 7 пограничный Карпатский отряд
Читайте також
українською мовою

В пункте пропуска "Грушев" на Львовщине пограничники совместно с таможенниками обнаружили белое порошкообразное вещество, похожее на кокаин. Найти ее помогла служебная собака Бони

Об этом сообщили в 7 пограничном Карпатском отряде, передает RegioNews.

Во время углубленного осмотра транспортного средства, перевозимого на прицепе и следовавшего на въезд в Украину, пограничники привлекли служебную собаку для проверки на возможное перемещение наркотических веществ.

Бони сработал на участке под задним пассажирским сиденьем автомобиля. При дальнейшем осмотре в пластиковой емкости обнаружили белое порошкообразное вещество.

За рулем транспортного средства, перевозившего автомобиль на прицепе, находился 35-летний житель Львовщины.

По этому факту пограничники сообщили Национальной полиции. Окончательный состав и происхождение изъятого вещества должны установить эксперты.

Напомним, ранее во Львовской области таможенники совместно с пограничниками разоблачили попытку незаконного ввоза в Украину большой партии жидкостей для электронных сигарет. 27-летний житель Львовщины пытался пересечь границу на автомобиле, выбрав для прохождения контроля "зеленый коридор".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
таможня наркотики собака Львовская область наркобизнес таможенники кокаин
"Урожай" на 1,8 млн грн: на Закарпатье трое "агрономов" выращивали коноплю
22 октября 2026, 08:42
В Киеве и Запорожье продавали наркотики под видом чая, печенья и мармелада
21 октября 2026, 17:22
Все новости »
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
На Днепропетровщине из-за вражеского удара возник пожар на предприятии: есть раненые
23 октября 2026, 09:56
Враг атаковал энергетику и гражданскую инфраструктуру Одесщины: возникли пожары
23 октября 2026, 09:43
Отказ от поддержки Украины обойдется Европе дороже
23 октября 2026, 09:40
Россияне атаковали Харьковщину: двое погибших и 46 пострадавших, среди них ребенок
23 октября 2026, 09:22
РФ атаковала энергетику и дома в Ровенской области: часть области без света
23 октября 2026, 09:18
Силы ПВО обезвредили 140 из 176 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
23 октября 2026, 08:58
Россияне массированно ударили по одной из ТЭС: она прекратила работу
23 октября 2026, 08:46
Россияне атаковали энергетику Житомирской области: более 900 населенных пунктов без света
23 октября 2026, 08:30
На Запорожье из-за российских ударов погибли три человека
23 октября 2026, 08:22
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Все публикации »
Виктор Андрусив
Наталья Панченко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »