На Львовщине спаниель вынюхал в машине подозрительный белый порошок
В пункте пропуска "Грушев" на Львовщине пограничники совместно с таможенниками обнаружили белое порошкообразное вещество, похожее на кокаин. Найти ее помогла служебная собака Бони
Об этом сообщили в 7 пограничном Карпатском отряде, передает RegioNews.
Во время углубленного осмотра транспортного средства, перевозимого на прицепе и следовавшего на въезд в Украину, пограничники привлекли служебную собаку для проверки на возможное перемещение наркотических веществ.
Бони сработал на участке под задним пассажирским сиденьем автомобиля. При дальнейшем осмотре в пластиковой емкости обнаружили белое порошкообразное вещество.
За рулем транспортного средства, перевозившего автомобиль на прицепе, находился 35-летний житель Львовщины.
По этому факту пограничники сообщили Национальной полиции. Окончательный состав и происхождение изъятого вещества должны установить эксперты.
Напомним, ранее во Львовской области таможенники совместно с пограничниками разоблачили попытку незаконного ввоза в Украину большой партии жидкостей для электронных сигарет. 27-летний житель Львовщины пытался пересечь границу на автомобиле, выбрав для прохождения контроля "зеленый коридор".