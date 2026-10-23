На Львовщине спаниель вынюхал в машине подозрительный белый порошок

Фото: 7 пограничный Карпатский отряд

В пункте пропуска "Грушев" на Львовщине пограничники совместно с таможенниками обнаружили белое порошкообразное вещество, похожее на кокаин. Найти ее помогла служебная собака Бони

Об этом сообщили в 7 пограничном Карпатском отряде, передает RegioNews.

Во время углубленного осмотра транспортного средства, перевозимого на прицепе и следовавшего на въезд в Украину, пограничники привлекли служебную собаку для проверки на возможное перемещение наркотических веществ.

Бони сработал на участке под задним пассажирским сиденьем автомобиля. При дальнейшем осмотре в пластиковой емкости обнаружили белое порошкообразное вещество.

За рулем транспортного средства, перевозившего автомобиль на прицепе, находился 35-летний житель Львовщины.

По этому факту пограничники сообщили Национальной полиции. Окончательный состав и происхождение изъятого вещества должны установить эксперты.

Напомним, ранее во Львовской области таможенники совместно с пограничниками разоблачили попытку незаконного ввоза в Украину большой партии жидкостей для электронных сигарет. 27-летний житель Львовщины пытался пересечь границу на автомобиле, выбрав для прохождения контроля "зеленый коридор".