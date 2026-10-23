Фото: ОВА

Вечером 22 октября и в ночь на 23 октября российские войска атаковали Ровенскую область

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

Целями атак противника стали энергетическая инфраструктура, жилой сектор и бизнес. Один из небольших населенных пунктов на севере области подвергся семи атакам подряд.

Из-за российских атак часть области осталась без электроснабжения.

На Дубенщине в результате ночного удара пострадал жилой дом.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Напомним, в ночь на 23 октября российские войска атаковали объекты энергетики в Житомирской области. Более 900 населенных пунктов остались без света.