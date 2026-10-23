На Запорожье из-за российских ударов погибли три человека

Фото: Совет обороны Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 940 ударов по 46 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак три человека погибли, еще один человек получил ранения.

Российские войска направили по Запорожью четыре ракетных удара. Также зафиксировано 23 авиаудара по населенным пунктам области.

Кроме того, оккупанты атаковали регион беспилотниками и артиллерией. В частности:

684 атаки БпЛА разных модификаций, преимущественно FPV-дронов, зафиксировали по Запорожью и ряду населенных пунктов области.

8 обстрелов из реактивных систем залпового огня пришлись на Лукьяновское, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Горькое.

221 артиллерийский удар нанесли по прифронтовым населенным пунктам региона.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В общем поступило 90 сообщений о повреждениях.

Напомним, в ночь на 23 октября российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области. Под ударами оказались четыре района, есть пострадавшие.