Украинские яблоки вытеснили импортные на полках магазинов

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Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский рассказал о ситуации на рынке. По его словам, украинские производители уже занимают 80% рынка яблок, хотя десять лет назад 60% этих фруктов в супермаркетах были импортными.

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По словам Кисилевского, один из примеров это компания "Коник". С помощью интенсивного садоводства там выращивают около 750 тысяч яблонь и собирают ежегодно 6,5-10 тысяч тонн плодов. Большая часть поставляется в Novus, "Сильпо" и другие сети.

Оборудование для сортировочного центра компания приобрела государственный грант на переработку: это финансирование до 8 миллионов гривен на условиях 50:50. Дополнительное преимущество дает климат Закарпатья, пояснил эксперт: яблоки здесь созревают на две недели раньше, чем в других регионах. Таким образом, украинские яблоки смогли "перевесить" импорт на полках.

Напомним, ранее комбинаты стали повышать стоимость помидоров. Причиной называют высокий спрос и предложение.