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22 октября 2026, 23:40

На Житомирщине мужчину жестоко избили прямо возле магазина

22 октября 2026, 23:40
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Фото: Национальная полиция
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В Житомирской области будут судить мужчину, который напал на человека. Ему может угрожать тюрьма

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в конце августа. Тогда вблизи одного из магазинов между мужчинами возник спор. 29-летний мужчина в пьяном состоянии ударил 28-летнего знакомого в шею, после чего скрылся. Потерпевшего госпитализировали медики. Сейчас он до сих пор под наблюдением врачей.

"В соответствии с действующим законодательством фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет", - говорят в полиции.

Напомним, в Харькове полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и покушении на умышленное убийство двух арендаторов. Во время конфликта он ранил 43-летнего мужчину металлическими ножницами и ножом, а 58-летнюю женщину – в лицо.

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