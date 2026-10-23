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23 октября 2026, 09:22

Россияне атаковали Харьковщину: двое погибших и 46 пострадавших, среди них ребенок

23 октября 2026, 09:22
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 12 населенным пунктам области. В результате обстрелов два человека погибли, еще 46 пострадали, в том числе ребенок

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Больше всего пострадавших – в Лозовой, где погибли два человека, а еще 38 получили ранения.

В Харькове в результате обстрела ранена 47-летняя женщина. В Изюме пострадали четыре человека: женщины в возрасте 46 и 22 года, 60-летний мужчина и 13-летний мальчик. Еще одна 50-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

На трассе Изюм – Славянск ранен 65-летний мужчина. В Дергачах 56-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

По данным ОВА, российские войска применили по области ракеты, реактивные системы залпового огня, ударный беспилотник "Герань-2", дроны "Молния", FPV-дроны и 126 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура. В Харькове повреждены 15 автомобилей, два прицепа и железнодорожная инфраструктура.

В Купянском районе получили повреждения административное здание, гараж, автомобиль и частный дом. В Изюмском районе повреждены телятник, комбайн, дома в Барвинковому и Изюме.

В Харьковском районе повреждены автомобили, медицинское учреждение в Дергачах и складские помещения в Васищево. В Лозовой пострадали многоквартирный дом, торговые киоски и автомобили.

В Чугуевском районе повреждены частные дома, административное здание и хозяйственное сооружение.

Напомним, утром 23 октября российские войска атаковали беспилотником Слободской район Харькова. В результате атаки вспыхнул пожар.

В ночь на 23 октября РФ атаковала Украину 176 ударными БпЛА типа Shahed (92 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

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