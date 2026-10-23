Фото: ОВА

В ночь на 23 октября российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК "Одесские электросети" и гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Под атакой также оказалась рекреационная зона.

В результате ударов вспыхнули пожары, которые спасатели уже ликвидировали.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, ночью Россия нанесла массированный удар по одной из теплоэлектростанций ДТЭК – она прекратила генерацию электроэнергии.