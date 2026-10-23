На Днепропетровщине из-за вражеского удара возник пожар на предприятии: есть раненые
Российские войска утром 23 октября нанесли удар по Днепровскому району Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В результате атаки на предприятии возник пожар.
Два человека получили ранения. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Напомним, в ночь на 23 октября российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области. Под ударами оказались четыре района.
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